Беларусь в I квартале увеличила экспорт в Швецию почти на 30%

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в I квартале 2018 года увеличила экспорт в Швецию почти на 30%. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом семинара "Особенности экспорта белорусской продукции в Швецию", передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году у нас был устойчивый рост экспорта по всем направлениям, но бывает так, что страны, которые расположены недалеко от нас, не являются нашими крупными торговыми партнерами. И Швеция - одна из таких стран. Хотя мы принадлежим к одному субрегиону, мы были не очень активны в последние годы. Хотя отмечу, что в прошлом году мы прибавили в нашем товарообороте, и в первом квартале этого года у нас тоже есть рост по товарообороту в 29%", - отметил глава БелТПП.

При этом Владимир Улахович уточнил, что номенклатура белорусского экспорта в Швецию состоит из 140 позиций. "Основа экспорта - калийные удобрения, продукция нефтехимии и металлургии. Но есть и небольшие товарные позиции, по которым тоже есть движение. В прошлом году наш товарооборот составил $135 млн, сальдо отрицательное - пока мы в экспорте заметно отстаем", - пояснил он.

По словам председателя БелТПП, именно поэтому для белорусских предприятий так важно принимать участие в таких мероприятиях, как сегодняшний семинар. "Наши шведские партнеры будут на практических примерах показывать, как открывать не только рынок Швеции, но и рынок ЕС. Мы всегда мотивируем наши предприятия идти на рынки Евросоюза. Когда мы сертифицируем продукцию на рынок ЕС, там всегда очень высокие требования, и это значит, мы повышаем конкурентоспособность нашей продукции, работаем над ее качеством, нашей торговой и маркетинговой политики и в целом управленческой культуры. В этом плане этот семинар для нас очень полезен и важен", - подчеркнул он.

Владимир Улахович обратил внимание, что среди белорусских предприятий, которые заинтересовались мероприятием (всего их около 60), очень большой процент малого и среднего бизнеса. "Это очень важно, ведь этот сегмент необходимо включать в нашу экспортную политику", - заявил он.

Глава БелТПП обратил внимание и на те сферы, где Беларусь и Швеция могут развивать сотрудничество. Это проекты промышленной кооперации, энергосберегающие технологии, "зеленая" энергетика. "Кроме того, это продолжение того большого проекта, который у нас был несколько лет назад по созданию водоочистительных систем в целом ряде белорусских городов. Есть и уровень муниципального сотрудничества, где можно развивать темы, связанные с местными энергетическими вопросами, переработкой отходов. И, конечно, лес. И Беларусь, и Швеция - лесные государства. В Швеции очень развиты эти технологии, у нас они стремительно развиваются - прошла большая модернизация деревообрабатывающего сектора - и это тоже поле для сотрудничества", - констатировал он.

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Национальным советом по торговле Швеции (Коммерц-коллегией) при поддержке посольства Швеции в Беларуси проводят семинар "Особенности экспорта белорусской продукции в Швецию". В мероприятии принимают участие председатель БелТПП Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, эксперты Коммерц-коллегии, представители белорусских предприятий и организаций.

На семинаре будет представлена информация об особенностях шведского рынка, правовых аспектах и требованиях при экспорте продукции в Швецию и страны Евросоюза, о каналах поставок и текущих предпочтениях потребителей. Пройдут переговоры представителей белорусских предприятий с экспертами Коммерц-коллегии.-0-