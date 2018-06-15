Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт товаров и услуг на 24,4%

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-апреле 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,4% до $13,1 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $26 млрд, что на 24,1% больше, чем в январе-апреле 2017 года. В том числе экспорт составил почти $13,1 млрд (рост на 24,4%), импорт - более $12,8 млрд (рост на 23,7%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $269,2 млн, увеличившись на 75,9%.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 24,6% до $21,8 млрд. Экспорт товаров увеличился на 25,3% до $10,5 млрд, импорт - на 23,9% до $11,3 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $847,5 млн (в январе-апреле 2017 года оно также было отрицательным и составляло $781,6 млн).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $4,2 млрд (121,6% к январю-апрелю 2017 года). Экспорт услуг составил $2,7 млрд (121,1%), импорт - $1,5 млрд (122,3%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $1,1 млрд (на 19,5% увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2017 года).-0-