Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг на 18,3%

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-августе 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3% до $27,4 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $54,2 млрд, что на 19,1% больше, чем в январе-августе 2017 года. В том числе экспорт составил $27,4 млрд, импорт - более $26,8 млрд (рост на 19,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $580,3 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 19,7% до $45,1 млрд. Экспорт товаров увеличился на 18,9% до $21,7 млрд, импорт - на 20,5% до $23,4 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,6 млрд (в январе-августе 2017 года оно также было отрицательным и составляло $1,1 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $9 млрд (115,9% к январю-августу 2017 года). Экспорт услуг составил $5,6 млрд (116%), импорт - $3,4 млрд (115,8%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $2,2 млрд (на 16,3% увеличилось по сравнению с январем-августом 2017 года).-0-