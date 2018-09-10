Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 18,8%

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-июле 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,8% до $23,7 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $47,1 млрд, что на 20,1% больше, чем в январе-июле 2017 года. В том числе экспорт составил $23,7 млрд, импорт - более $23,3 млрд (рост на 21,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $403,3 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,9% до $39,3 млрд. Экспорт товаров увеличился на 19,3% до $18,8 млрд, импорт - на 22,3% до $20,4 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,6 млрд (в январе-июле 2017 года оно также было отрицательным и составляло $929,7 млн).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $7,79 млрд (116,1% к январю-июлю 2017 года). Экспорт услуг составил $4,9 млрд (116,8%), импорт - $2,89 млрд (115,1%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $2 млрд (на 19,4% увеличилось по сравнению с январем-июлем 2017 года).-0-