Беларусь в январе-мае увеличила экспорт сельхозпродукции на 6,5%

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Беларуси за январь-май 2018 года увеличился на 6,5% и достиг $2,071 млрд. Положительная динамика наблюдается в особенности по товарам мясной группы. Поставки мясной продукции за пять месяцев выросли в натуральном выражении на 12%, в денежном - на 14,7% до суммы $402,6 млн. Динамику показывают продукты из говядины и мяса птицы", - сказал Алексей Богданов.

Объем поставок белорусской молочной продукции за рубеж в январе-мае составил 1,6 млн т. Этот показатель практически на уровне прошлого года. Поставки осуществлены на сумму более $800 млн. "В натуральном выражении выше уровня прошлого года торгуются сыры, творог, масло, сухое цельное молоко, сгущенное молоко, сливки", - отметил начальник главного управления ВЭД.-0-