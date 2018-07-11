Беларусь в январе-мае увеличила экспорт товаров и услуг на 21,9%

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-мае 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9% до $16,7 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $33,1 млрд, что на 22,3% больше, чем в январе-мае 2017 года. В том числе экспорт составил $16,7 млрд (рост на 21,9%), импорт - более $16,4 млрд (рост на 22,7%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $309,7 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 22,7% до $27,7 млрд. Экспорт товаров увеличился на 22% до $13,3 млрд, импорт - на 23,3% до $14,4 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,11 млрд (в январе-мае 2017 года оно также было отрицательным и составляло $785 млн).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $5,374 млрд (120,4% к январю-маю 2017 года). Экспорт услуг составил $3,397 млрд (121,3%), импорт - $1,977 млрд (118,8%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $1,4 млрд (на 24,9% увеличилось по сравнению с январем-маем 2017 года).-0-