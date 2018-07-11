Беларусь в январе-мае заработала на экспорте туруслуг около $90 млн

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-мае 2018 года заработала на экспорте туруслуг около $90 млн. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук во время ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

"В Беларуси растет понимание важности туристического сектора для социально-экономического развития государства. Совершенствуется инфраструктура, растет количество туристических объектов, участников турбизнеса", - отметил Сергей Ковальчук.

Как результат - экспорт туристических услуг в 2017 году составил более $200 млн (125,7% к уровню 2016-го). За первые 5 месяцев нынешнего года Беларусь уже заработала на экспорте туруслуг около $90 млн. По словам министра, показатели неплохие, но они явно не отражают потенциал Беларуси.

Что касается приоритетных задач, в решении которых необходимо содействие со стороны загранучреждений Беларуси, то министр выделил продвижение за рубежом Беларуси и ее туристического потенциала, привлечение иностранных инвестиций в туристический сектор, оперативное предоставление информации о развитии туризма в зарубежных странах.

Кроме того, министр спорта и туризма призвал руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений активнее рекламировать иностранным коллегам возможности спортивных баз для проведения учебно-тренировочных сборов и участия в международных соревнованиях на территории Беларуси.

Одна из актуальных задач - широкое и всестороннее информирование иностранных граждан о II Европейских играх, которые в 2019 году пройдут в Минске.

"Игры уже вызывают живой интерес у любителей спорта. Важно, чтобы люди получали как можно больше достоверной информации о Беларуси, наших достопримечательностях, дружелюбной атмосфере, чтобы они захотели приехать сюда и затем покинули нашу страну с приятными впечатлениями. Помочь в этом деле, конечно же, могут наши загранучреждения", - отметил Сергей Ковальчук.-0-