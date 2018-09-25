Беларусь входит в число стран-лидеров по безналичным расходам россиян за рубежом

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь входит в число стран-лидеров по безналичным расходам российских туристов за рубежом. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Сбербанка России.

Сбербанк проанализировал расходы россиян по картам за границей за июнь-август 2018 года. За этот период на территории Беларуси российские держатели карт банка потратили 4,39 млрд российских рублей (без учета снятия наличных средств в банкоматах, оплаты авиабилетов и услуг проживания). На долю Беларуси пришлось 6,49% безналичных расчетов российских туристов за границей.

В рейтинге трат россиян Беларусь заняла четвертое место. Она уступила Италии, где держатели карт Сбербанка за лето расплатились на сумму в 8,55 млрд российских рублей (доля 12,64%), Турции - 8,41 млрд российских рублей (12,43%) и Испании - 6,75 млрд российских рублей (9,97%). Меньше, чем в Беларуси, российские держатели карт Сбербанка потратили во Франции (4,28 млрд российских рублей, доля 6,33%), Греции (2,86 млрд, 4,23%), Германии (2,79 млрд, 4,13%), Болгарии (1,92 млрд, 2,83%), США (1,89 млрд, 2,79%) и в замкнувшей первую десятку Чехии (1,86 млрд, 2,75%).

По числу туристов из России Беларусь заняла второе место, уступив лишь Турции, где картами Сбербанка за июнь-август расплачивались 466,5 тыс. человек. В Беларуси таких туристов банк насчитал 359,5 тыс. Далее со значительным отрывом следуют Испания (123,1 тыс. человек), Италия (121,2 тыс.) и Финляндия (114,7 тыс.).

Средние траты за границей туриста из России, расплачивавшегося картой Сбербанка, составили 67 тыс. российских рублей ($1046,82) за поездку. В Беларуси россияне расходовали за поездку без учета стоимости авиабилетов в среднем 12 тыс. 223 российских рубля. По данным Сбербанка, наибольшие суммы россияне в Беларуси тратили на услуги автосервиса и топливо, а также в игорных заведениях. Менее существенные суммы были израсходованы в супермаркетах, ресторанах и на медицинские услуги. Еще меньше россияне в Беларуси заплатили по картам за одежду и обувь, ювелирные изделия и услуги турагентств.-0-