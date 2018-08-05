5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь возобновила поставки цемента на экспорт. Об этом сообщил 5 августа в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает БЕЛТА.

По его словам, проблемы с нехваткой цемента на внутреннем рынке в мае-июне были вызваны тем, что весь его объем был практически раскуплен. Импортеры начали завышать цену на внутреннем рынке и рос потребительский спрос на товар белорусского производства, стоимость которого не менялась. Белорусские предприятия были вынуждены снизить объем поставок цемента на экспорт на 100 тыс т. , чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. "Сейчас мы начинаем возобновлять поставки на экспорт, ажиотажная ситуация закрыта", - сказал министр.

При этом Анатолий Черный добавил, что мощности белорусских предприятий достаточны для обеспечения потребления внутреннего рынка в двойном объеме.

Говоря об итогах полугодия, он отметил, что объем промышленного производства вырос на 5,8%, а экспорт продукции составляет 60% объема производства. -0-