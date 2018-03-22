Беларусь вводит лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 21 марта 2018 года №210 вводится лицензирование экспорта льноволокна из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Согласно постановлению, Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено ежемесячно, до 5-го числа, информировать Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности о выданных участникам внешнеторговой деятельности лицензиях и объемах льноволокна, подлежащих вывозу за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Основные пункты постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-