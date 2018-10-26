Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 октября 2018 года № 766, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Экспортировать из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокно будут по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".
Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается "Беллегпромом" при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение 6 месяцев.
Одновременно признается утратившим силу постановление Совмина от 28 сентября 2018 года №705, которым вводился временный запрет на вывоз льноволокна из Беларуси за пределы ЕАЭС.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.396 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.1105 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN