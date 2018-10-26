Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта льноволокна за пределы ЕАЭС

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 октября 2018 года № 766, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Экспортировать из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокно будут по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном "Беллегпром".

Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается "Беллегпромом" при наличии заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, лицензирование экспорта действует в течение 6 месяцев.

Одновременно признается утратившим силу постановление Совмина от 28 сентября 2018 года №705, которым вводился временный запрет на вывоз льноволокна из Беларуси за пределы ЕАЭС.-0-