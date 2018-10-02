2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выбирает банки-организаторы для работы на китайском рынке панда-бондов. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, на каком этапе находится работа по выходу на внутренний финансовый рынок Китая с выпуском суверенных облигаций Беларуси в виде панда-бондов. "Сегодняшний этап нашей работы - выбор банков-организаторов для работы на рынке панда-облигаций. После их выбора, подготовки проспекта эмиссии и определения стратегии выхода на рынок мы предоставим заявку китайскому регулятору", - сказал он, добавив, что предварительное одобрение Народного банка Китая получено.

"Далее уже будем выходить на рынок с четким пониманием того, какие условия он сможет предложить, какой объем спроса сформировать. Будем выходить с учетом окна возможностей, которые предоставит китайский рынок панда-облигаций", - добавил он.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает выйти на внутренний финансовый рынок Китая с суверенными облигациями до конца 2018 года.-0-