Беларусь выходит на дорогу стабильного экономического роста - Гриц

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выходит на дорогу стабильного экономического роста. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации кандидат экономических наук Георгий Гриц во время интернет-видеобрифинга в Национальном пресс-центре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Либерализация условий ведения бизнеса, определение приоритетных секторов развития экономики создает уверенность, что Беларусь становится на устойчивую дорогу достаточно стабильного роста, возвращается в перечень стран с конкурентоспособной экономикой", - отметил Георгий Гриц.

Он констатировал, что задачами, стоящими перед экономикой в 2018 году, являются закрепление устойчивого экономического роста и выход на новые точки роста. Необходимые для этого предпосылки были созданы в прошлом году. Таковыми Георгий Гриц назвал принятие декрета №7, а также других документов в рамках либерализации условий ведения бизнеса. "Либерализирована роль государства с точки зрения влияния на бизнес. Многие говорят, что на малый и средний бизнес, хотя на самом деле декрет №7 затронул весь бизнес - и большой, и малый. Другое дело, что ответственность бизнеса - и владельца, и топ-менеджеров - возросла. Но это не прихоть государства, это общемировой тренд", - пояснил он.

По его словам, ключевым является и декрет №8, который радикально поменял роль и значение IT-индустрии. "У нас определен новый перспективный сегмент развития не только на среднесрочную, но и долгосрочную перспективу. Раньше это было машиностроение, сельское хозяйство, которые сейчас интегрируются в тренд "электронная Беларусь", - сказал Георгий Гриц.

Также Георгий Гриц высказал свое отношение к криптовалюте. "Рассматриваю биткоин как элемент инвестирования с достаточно высоким конъюнктурным риском. Но это общемировой тренд. В пример приведу родину криптовалюты - Японию. По последним оценкам японских экспертов, только лишь оборот криптовалюты, а там она является официальным платежным средством, дал прирост экономики в 0,2%. А речь идет о ВВП в сотни миллиардов долларов", - констатировал он.-0-