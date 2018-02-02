Беларусь выступает за дальнейшее снятие барьеров для создания общего рынка ЕАЭС - Кобяков

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за дальнейшее снятие барьеров для формирования общего рынка Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Евразийского межправсовета в расширенном формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер отметил, что Беларусь разделяет мнение России, которая в этом году председательствует в органах ЕАЭС, касательно необходимости уделить пристальное внимание устранению оставшихся барьеров, изъятий и ограничений, мешающих сформировать общий внутренний рынок союза. "Это действительно одна из самых острых проблем нашего союза. Беларусь на эту тему не раз высказывалась. Хорошо, что мы наконец материализовали в прошлом году наши усилия путем принятия соответствующей дорожной карты на 2018-2019 годы", - сказал Андрей Кобяков.

По его мнению, у России есть все ресурсы и возможности стать локомотивом роста экономик всех государств союза. Тем более что в прошлом году в этом направлении создан хороший задел, сегодня ЕЭК представила доклады о макроэкономической ситуации в государствах - членах ЕАЭС и состоянии взаимной торговли в 2017 году, которые это подтверждают.

Андрей Кобяков обратил внимание на необходимость внутренней "донастройки" ЕАЭС, обеспечения всеобъемлющего и безусловного выполнения всеми государствами-членами союзных норм и взятых на себя обязательств. “Если мы пообещали нашим народам создать к 2025 году общие рынки нефти и нефтепродуктов и общий рынок газа, значит, мы должны их создать в намеченные сроки и подвести тем самым топливно-сырьевую базу под функционирование всего союза. Но не разом или одним махом, а идти поступательно, делая каждый год в этом направлении необходимые шаги", - отметил он.

При этом премьер-министр убежден, что не стоит дожидаться 2025 года, чтобы перейти от скоординированных, согласованных, общих подходов к единой сельскохозяйственной, промышленной, транспортной и иным политикам в различных секторах экономики. "Только обеспечив эти фундаментальные принципы, мы сможем говорить о дальнейших перспективах евразийской экономической интеграции", - подчеркнул он.-0-