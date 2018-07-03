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Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в ЕАЭС

Экономика 03.07.2018 | 12:41
Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за формирование равной конкурентной среды для всех сельхозпроизводителей в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко в интервью "РИА Новости", сообщает БЕЛТА.

"Есть поручение на уровне правительств, активно работают наши Минсельхозы, и я думаю, что те так называемые недоразумения, связанные с избыточными ограничениями, которые вводятся в отношении наших предприятий, будут сняты. Мы за то, чтобы на нашем евразийском экономическом рынке функционировали четкие понятные условия, равная конкурентная среда была для всех сельхозпроизводителей", - подчеркнул посол.

Игорь Петришенко напомнил, что Беларусь поставляет сельхозпродукцию более в 90 стран мира. "И нигде мы не получали столько претензий, сколько мы получаем от Россельхознадзора. По нашему мнению, они не всегда адекватные и обоснованные с точки зрения четкого соблюдения норм, правил и параметров, существующих в нашем Евразийском экономическом союзе. Это мнение не только мое, это мнение ЕЭК, которой делегированы полномочия обеспечивать мониторинг, контроль и соблюдение исполнения той правовой базы, которая принята в сфере передвижения поднадзорной продукции, ветеринарного, фитосанитарного контроля. Мы эти правила писали вместе, и давайте по ним вместе играть. Есть порядок. Если вы планируете ввести ограничение, во-первых, его нельзя вводить на всю группу продукции, оно должно вводиться в соответствии с определенными процедурными аспектами и с уведомлениями. И только по отдельному направлению, но не по всей группе товаров и по всему региону. И то только в случае эпизодической обстановки. Все, других условий нет", - отметил он и уточнил, что диалог между белорусской ветеринарной службой и Россельхознадором не прекращался ни на минуту.

При этом, по словам посла, у Беларуси есть механизмы, помимо судебных инстанций, чтобы разрешить ситуацию. Это и площадка Союзного государства, и ЕЭК, и рабочая группа по сельскому хозяйству. "Мы считаем, что на данном этапе в наших двусторонних отношениях нам обращаться к помощи судебных инстанций не стоит. Мы в состоянии выработать согласованные меры, найти взаимоприемлемые решения без привлечения судебных инстанций. В Беларуси разработана "АITS - Прослеживаемость" - своя национальная информационная система, сейчас стоит задача их совместить. Электронные ветсертификаты с некоторых белорусских предприятий уже направляются в тестовом режиме в Россию. Мы надеемся, что данная работа успешно завершится, что в итоге позволит снять необоснованные претензии к белорусским предприятиям", - констатировал он.

Игорь Петришенко также прокомментировал последствия для Беларуси налогового маневра России в нефтяной отрасли. "Конечно, это для нас чувствительно. В первую очередь потому, что, в соответствии с договоренностями, при переработке нефти экспортные пошлины остаются в бюджете Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией с завершением налогового маневра и, безусловно, готовимся к его возможным экономическим последствиям. У нас нет достаточных возможностей для применения таких экзотических механизмов, как обратные акцизы, поэтому мы будем делать упор на повышение эффективности работы нефтеперерабатывающих заводов. Именно это должно позволить отрасли оставаться конкурентоспособной на внешних рынках", - пояснил он.

Посол обратил внимание, что именно поэтому перед нефтеперерабатывающей отраслью стоит задача по ускоренному и качественному завершению модернизации предприятий. "Если опираться на информацию, озвучиваемую руководством концерна "Белнефтехим", глубина переработки нефти на "Нафтане" в 2017 году оценивалась в 73%, на Мозырском НПЗ - 78%. Цель - достигнуть глубины переработки нефти в 90%. Думаю, что нам удастся достичь этого показателя до завершения налогового маневра в России", - констатировал он.-0-

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