Беларусь выступает за равные условия на общем рынке газа для компаний всех стран ЕАЭС - Кобяков

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке газа союза. Об этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Одна из целей интеграции - формирование общего рынка газа союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа союза, которую в соответствии с Договором о ЕАЭС мы должны принять в текущем году и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года. Осталось согласовать ряд принципиальных положений, которые мы уже обсуждали на всех уровнях. Позиция Беларуси состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы", - подчеркнул Андрей Кобяков.

В этом же русле Беларусь подходит к подготовке проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе. "В целом это добротный документ. Но должно быть понимание, как будет применяться норма о возможности введения национальных изъятий по госзакупкам. По нашему мнению, такие изъятия должны вводиться в исключительных случаях и на ограниченный срок - не более двух лет. Полагаем, нельзя допускать, чтобы мера, которая рассматривается как исключительная и антикризисная, продлевалась неограниченное количество раз", - заявил руководитель белорусского правительства.

По его словам, чувствительным остается вопрос создания единой системы транзита товаров с использованием электронных пломб. "Белорусская сторона полагает, что полноценное внедрение новой системы целесообразно осуществить поэтапно. За пример можно взять подходы, реализуемые в соглашениях по маркировке и прослеживаемости товаров. Было бы правильно начинать с отдельных категорий товаров и расширять их по мере готовности бизнеса в увязке с выработкой упрощений по различным направлениям администрирования", - считает Андрей Кобяков.

Руководитель правительства позитивно оценил формирование рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности. "В последние два года многое в нашем союзе сделано для того, чтобы оценить интеграционный потенциал в различных сферах экономики, вычленить приоритетные направления многостороннего взаимодействия с точки зрения кооперации и импортозамещения. Настало время принимать меры для того, чтобы реально продвинуться к намеченным ориентирам", - сказал он.

Как отметил Андрей Кобяков, страны союза в текущем году движутся по траектории устойчивого экономического роста. "Рост ВВП союза в I квартале составил 1,7%. В январе-мае наблюдалась положительная динамика промышленного производства, продукции сельского хозяйства, розничной торговли, грузооборота. Объем торговли государств-членов увеличился на 15%. Немалую роль в этом играют интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза. Постепенно создаются предпосылки для достижения целей экономической интеграции, ее углубления. Важнейшими элементами интеграции являются обеспечение недискриминационного доступа, реальное снятие имеющихся барьеров и ограничений. По ним есть конкретные поручения глав государств", - сказал он.

Андрей Кобяков выразил уверенность, что обозначенные вопросы в скором времени должны найти свое решение. "Ведь перспективные направления расширения интеграции "вглубь" мы будем определять с учетом результатов анализа исполнения уже действующих договоров и актов ЕАЭС, а также оценки их эффективности для наших субъектов хозяйствования. И если мы хотим предложить нашим главам государств до конца года принять декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов, то все стоящие перед нами вопросы должны быть отработаны к очередному заседанию Евразийского межправительственного совета", - резюмировал премьер-министр.

Сегодня на заседании Евразийского межправсовета рассмотрены вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания были включены вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества. В частности, рассмотрены вопросы формирования общего рынка газа, создания единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием технических средств и сопряжением государственных информационных систем. Обсуждена подготовка изменений в Договор о ЕАЭС. Главам правительств стран-участниц был представлен отчет Евразийской экономической комиссии о зачислении и распределении ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС в 2017 году. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Беларуси.-0-