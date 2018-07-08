Беларусь выступает за укрепление взаимодействия в цифровой экономике на Евразийском континенте - Пирштук

8 июля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь выступает за укрепление взаимодействия в цифровой экономике на Евразийском континенте, заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на заседании общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде ПА ОБСЕ в Берлине. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Белорусские парламентарии неоднократно говорили о необходимости преодоления экономической фрагментарности на пространстве ОБСЕ и наведения мостов между Востоком и Западом, напомнил Болеслав Пирштук. "На наш взгляд, цифровизация обладает хорошим объединительным потенциалом и в перспективе может стать одним из приоритетных направлений в экономико-экологическом измерении. Взаимодействие в сфере цифровой экономики как между странами, так и различными интеграционными структурами на Евразийском континенте будет способствовать укреплению чувства взаимосвязанности экономического пространства на континенте и взаимозависимости каждой из его составляющих", - подчеркнул вице-спикер.
В этом плане Беларусь согласна с подходом итальянского председательства, что цифровая экономика служит мощным инструментом для развития партнерств в торговле, расширения бизнес-контактов и, тем самым, содействует взаимосвязанности и интеграции в регионе ОБСЕ. Белорусские парламентарии приветствуют, что будущее словацкое председательство также намерено уделять внимание цифровой проблематике в ОБСЕ. "Именно руководствуясь этой логикой, мы выдвинули на нынешней сессии проект резолюции "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ", - отметил Болеслав Пирштук. Он поблагодарил наших соавторов резолюции и выразил надежду на поддержку коллег по ее включению в итоговую Берлинскую декларацию.
Заместитель председателя Палаты представителей рассказал, что в Беларуси курс на максимально широкое использование информационных технологий в экономике, государственном управлении и социальной сфере был взят более 15 лет назад. "В результате проведения последовательной государственной политики поддержки инноваций, развития инфраструктуры, значительных усилий по формированию конкурентоспособной IT-отрасли, страна в настоящее время занимает достойные места в мировых рейтингах развития информационно-коммуникационных технологий", - обратил внимание он.
Как сообщалось, парламентская делегация Беларуси во главе с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком принимает участие в 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая проходит в Берлине. Основная тема сессии - "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов". Она посвящена эффективным законодательным мерам, которые необходимо принимать государствам-участникам для укрепления международного сотрудничества и выполнения обязательств в отношении поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ. Сессия завершится 11 июля выборами председателя ПА ОБСЕ, его заместителей, других должностных лиц ассамблеи, а также принятием Берлинской декларации, в которую войдут три резолюции общих комитетов ПА ОБСЕ и ряд дополнительных резолюций.-0-
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