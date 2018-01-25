25 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь выступает за ускорение выработки в ЕАЭС единой политики в сферах экономики. Об этом заявил сегодня во время круглого стола, приуроченного к переходу председательства в ЕАЭС к Российской Федерации, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для устранения имеющихся барьеров и ограничений и для достижения действительно равных условий для хозяйствующих субъектов в области торговли, государственных закупок, субсидирования и т.д. критически важно ускорить выработку единой промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической политик и политики в других сферах. Подчеркиваю: не скоординированных, не согласованных, а именно единых, как это должно быть в реальном экономической союзе", - сказал Андрей Евдоченко.

По его словам, Беларусь разделяет приоритетные направления России по формированию единых рынков товаров и услуг без барьеров, изъятий и ограничений, по дальнейшей совместной выработке политики союза, осваиванию новых направлений и сфер взаимодействия, развитию взаимовыгодного сотрудничества с третьими странами, другими торгово-экономическими объединениями и международными организациями. "В этих целях мы поддерживаем последовательное укрепление наднациональных органов союза, в том числе расширение полномочий Евразийской экономической комиссии", - добавил первый замминистра.

Андрей Евдоченко также подчеркнул, что в 2017 году, когда мировая экономика и регионы стали выходить из рецессии, результаты ЕАЭС продемонстрировали впечатляющую эффективность. Говоря о перспективах союза, он отметил, что для обеспечения его преимущества перед другими евразийскими интеграционными процессами важно ставить вопрос о глубине взаимодействия внутри самого ЕАЭС.-0-