25 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Беларусь выступает за ускорение выработки в ЕАЭС единой политики в сферах экономики. Об этом заявил сегодня во время круглого стола, приуроченного к переходу председательства в ЕАЭС к Российской Федерации, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для устранения имеющихся барьеров и ограничений и для достижения действительно равных условий для хозяйствующих субъектов в области торговли, государственных закупок, субсидирования и т.д. критически важно ускорить выработку единой промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической политик и политики в других сферах. Подчеркиваю: не скоординированных, не согласованных, а именно единых, как это должно быть в реальном экономической союзе", - сказал Андрей Евдоченко.

/Будет дополнено/.-0-