16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за пять лет удвоила экспорт телекоммуникационных услуг, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня на открытии II Белорусского ИКТ-саммита, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шумилин отметил, что уровень развития информационно-коммуникационных технологий является одним из наиболее важных показателей экономического и социального развития государства. "Ежегодно растет вклад ИКТ в развитие экономики. За пять лет - с 2013 по 2017 год - экспорт телекоммункационных услуг Беларуси возрос в два раза и сегодня достигает почти $1,5 млрд. Это показатель как уровня наших разработок, умений и знаний, так и их востребованности во всем мире. Экспорт растет приблизительно на 18-20% ежегодно", - сказал Александр Шумилин.

/Будет дополнено/.-0-