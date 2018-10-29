Беларусь заинтересована наращивать экспорт в Евросоюз - Пирштук

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована наращивать экспорт в Евросоюз, заявил сегодня заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук во время встречи с делегацией Европейского парламента во главе с руководителем делегации Европарламента по связям с Беларусью Богданом Здроевским, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы экспортно ориентированная страна с открытой экономикой и поставили перед собой приоритет по диверсификации экспорта. Одно из стратегических направлений, конечно же, выход на территорию Евросоюза и увеличение нашей доли там. Я приведу такую цифру: за прошлый год экспорт составил $14,5 млрд, и это на 30% больше, чем было в 2016 году", - сказал Болеслав Пирштук.
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