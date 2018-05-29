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Беларусь заинтересована участвовать в транспортно-логистических проектах в Черноморском регионе

Экономика 29.05.2018 | 17:16
Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована участвовать в транспортно-логистических проектах в Черноморском регионе. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович сегодня на бизнес-форуме "Республика Беларусь - страны Организации Черноморского экономического сотрудничества", сообщили корреспонденту БЕЛТА в БелТПП.

Форум в подобном формате проводится впервые. "Проведение форума именно в Беларуси не случайно. У нашей страны нет выхода к побережью Черного моря, но страны - члены Организации Черноморского экономического сотрудничества являются нашими важнейшими торгово-экономическими партнерами, с которыми Беларусь стремится развивать взаимодействие, реализовывать совместные проекты", - подчеркнул Владимир Улахович.

Говоря о Черноморском регионе, Владимир Улахович отметил перспективность участия Беларуси в реализации проектов, в том числе по строительству магистральной сети, в области логистики. "Партнерство и развитие торгово-экономических связей во многом зависит от грамотной транспортной политики, правильной организации поставок нашей продукции и продукции партнеров. Реализация логистических проектов в рамках международных организаций - это возможность минимизировать транспортные расходы, увеличить товарооборот между странами", - сказал он. Потенциал Черного моря в этой связи огромен, поскольку морской путь - самый рентабельный и выгодный для международной транспортировки грузов.

Один из наиболее масштабных международных логистических проектов в настоящее время, в котором Беларусь может сыграть важную роль, - это проект создания нового Шелкового пути между Востоком и Западом, идея реализации которого принадлежит руководству Китая. В этой связи председатель БелТПП подчеркнул важность участия в форуме представительной китайской делегации. "Китай - наш стратегический партнер. В последнее время отношения с этой страной заметно активизировались, реализуется ряд совместных проектов, наиболее значимым из которых является строительство и функционирование Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Китайский бизнес успешно использует возможности и предложения Беларуси, в том числе в рамках проекта Шелкового пути", - отметил Владимир Улахович.

В целом у Беларуси имеется успешный опыт взаимодействия со всеми странами ОЧЭС на государственном уровне, ряд международных соглашений. Но успех сотрудничества во многом зависит от того, насколько активно взаимодействуют деловые круги. Владимир Улахович выразил уверенность, что контактно-кооперационная биржа в рамках форума с участием 30 представителей деловых кругов из 8 зарубежных стран и 60 белорусских бизнесменов послужит основой для новых договоренностей и проектов.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев подчеркнул, что Черное море - важный регион, где проходят наиболее значимые транспортные артерии. "Регион богат на энергетические ресурсы, является выгодным с точки зрения логистики. Беларуси же есть что предложить партнерам в области промышленности. В связи с этим сотрудничество должно развиваться, и переговоры в рамках форума - это дополнительная возможность укрепить торгово-экономические контакты, дать начало реализации новых инициатив", - уверен он.

По завершении официальной части бизнес-форума состоялись двусторонние переговоры между бизнесменами Беларуси и стран ОЧЭС. Рассмотрены перспективы торгово-экономического сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства и АПК, железнодорожного транспорта, логистики, энергетики.

Организация Черноморского экономического сотрудничества создана для развития сотрудничества в бассейне Черного моря. В состав организации входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Беларусь имеет статус наблюдателя в ОЧЭС с 2005 года.-0-

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Теги
Беларусь, БелТПП, логистика, проект
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