Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сербией - Румас

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в наращивании товарооборота с Сербией, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время переговоров с премьер-министром Сербии Аной Брнабич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время диалог между правительствами наших стран очень интенсивный. Причем это диалог равных партнеров, который проходит со взаимным уважением. Сербия занимает особое место среди наших торгово-экономических партнеров, у нас есть соглашение о свободной торговле. Мы с пониманием относимся к стремлению Сербии вступить в Евросоюз. Понимаем, что, наверное, преференциальный режим уйдет в прошлое, тем более мы должны использовать время, чтобы нарастить взаимный товарооборот. Убежден, что контакты между правительствами помогут нам лучше понять друг друга и выполнить мероприятия дорожной карты, которая была утверждена в прошлом году", - сказал Сергей Румас.

Ана Брнабич прибыла на встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. Запланированы и встречи с белорусской стороной. "Для Беларуси и Сербии характерен высокий уровень политического и экономического сотрудничества, и он должен быть еще выше", - подчеркнула премьер-министр Сербии.

Ана Брнабич

В январе-августе 2018 года товарооборот между Беларусью и Сербией составил $96,3 млн, в том числе экспорт белорусских товаров - $56,8 млн, импорт из Сербии - $39,5 млн. В Сербии действуют сборочные производства белорусских тракторов и автобусов.-0-