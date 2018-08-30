30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ Беларусь заинтересована в приходе финских компаний в сферы робототехники и нефтехимии. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов по итогам переговоров с делегацией парламента Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью, членом фракции Национальной коалиционной партии Вилле Рюдманом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам парламентария, в ближайшее время ожидается рост числа зарегистрированных в Беларуси компаний с участием финляндского капитала. "В первую очередь мы хотели бы сделать акцент на микроэлектронику, робототехнику, био- и аддитивные технологии, нефтехимию, современную деревообработку", - отметил Сергей Рахманов.

Кроме того, в планах усилить взаимодействие в образовании и науке. Председатель постоянной комиссии Совета Республики пояснил, что Финляндия построила сетевую систему, которая обеспечивает взаимодействие университетов между собой, а также с бизнесом, системой госуправления. В итоге были созданы кластеры, ставшие точками роста для крупных корпораций с мировым именем. "Этот опыт очень позитивен, и мы постараемся взаимодействовать с Финляндией, в том числе создавая сетевые университетские структуры между странами", - проинформировал сенатор.

Он подчеркнул, что Беларусь хотела бы перенимать опыт Финляндии как одного из мировых лидеров в области экономики, инноваций, современных технологий, системы государственного управления, науки, образования. В свою очередь Вилле Рюдман отметил, что финские компании заинтересованы расширять свое присутствие в Беларуси. Об этом свидетельствует серьезный рост товарооборота. Парламентарий выразил уверенность, что положительная тенденция сохранится в дальнейшем.

В январе-июне белорусско-финский товарооборот составил более $65 млн, или 111,9% к аналогичному периоду 2017-го. На начало текущего года в Беларуси зарегистрировано 24 организации, созданные с участием финляндского капитала, в том числе 7 совместных.-0-