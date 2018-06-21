Беларусь заинтересована в проектах для гармонизации цифровых рынков ЕС и "Восточного партнерства"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает гармонизацию цифровых рынков Европейского союза и "Восточного партнерства" и нацелена на реализацию совместных интеграционных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков во время очередного раунда неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр предложил обратить внимание на предложенные белорусской стороной пилотные проекты в сфере электронной торговли, электронной логистики и цифровых транспортных коридоров.

"Согласованные на этой министерской встрече позиции стран - участниц "Восточного партнерства" по актуальным вопросам дальнейшей гармонизации цифровых рынков в конечном итоге будут способствовать развитию взаимной торговли, стимулированию занятости, привлечению иностранных инвестиций в перспективные совместные проекты", - считает Сергей Попков.

Сегодня во время очередного раунда неформальных министерских диалогов ВП обсуждались вопросы гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-партнеров, кибербезопасности, развитие широкополосного интернета, сотовой связи и гармонизация тарифов на роуминг.-0-