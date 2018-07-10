Беларусь заинтересована в проектах по повышению энергоэффективности - Смирнов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в проектах по повышению энергоэффективности, заявил сегодня заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов во время церемонии подписания соглашения о выделении фондом E5P 2 млн евро на реализацию проекта по строительству полигона твердых отходов в Пуховичах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Имеется потребность в привлечении средств для дальнейшей модернизации системы водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, тепловой модернизации жилого фонда и общественных зданий. Беларусь заинтересована в проектах по повышению энергоэффективности, формированию зеленой экономики", - подчеркнул замминистра.

В этой связи особенно важным является сотрудничество с ЕБРР. По словам Виталия Смирнова, на сегодняшний день при поддержке банка сумма грантовых средств, одобренных по проектам в секторе ЖКХ, уже составляет порядка 33 млн евро. "Министерство жилищно-коммунального хозяйства нацелено на дальнейшее активное взаимодействие с ЕБРР, особенно с учетом того, что новая стратегия банка для Беларуси позволяет осуществлять инвестирование в развитие энергетической инфраструктуры", - отметил он.

Замминистра акцентировал внимание, что повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости за счет повышения энергоэффективности и увеличения использования собственных топливных ресурсов является приоритетом развития страны. "Есть потребность в финансировании проектов по энергоэффективности жилых и общественных зданий в Минске и по всей стране, по переводу котельных на использование древесной биомассы. Мы в дальнейшем рассчитываем на продолжение активной работы с банком и фондом", - констатировал он.

Как сообщалось, ЕБРР предоставляет государственный заем в размере до 5 млн евро новой компании по управлению твердыми отходами, которая будет создана Минским облисполкомом для Пуховичского и Червенского районов. Кредит будет использован для финансирования внедрения современной системы управления твердыми отходами, охватывающей сбор и обращение с ТБО в этих районах. Кредит будет софинансироваться грантом доноров на сумму до 2 млн евро из фонда E5P.

Созданное предприятие по переработке мусора станет первым в Беларуси, которое будет полностью отвечать европейским стандартам. Проект соответствует стратегии перехода ЕБРР к зеленой экономике, он поможет улучшить стандарты управления в коммунальном секторе. Предприятие будет спроектировано, построено и пущено в эксплуатацию в соответствии с директивой ЕС о полигонах. Техническая поддержка по подготовке проекта была оказана правительством Чехии.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.

Восточноевропейское партнерство в сфере энергоэффективности и экологии (E5P) является многосторонним донорским фондом объемом 180 млн евро, которым управляет ЕБРР и который призван стимулировать инвестиции в области энергоэффективности в странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе шведского правительства в период его председательства в Европейском союзе (ЕС) в 2009 году.

E5P дополняет кредитное финансирование проектов по энергоэффективности, предоставляемое такими финансовыми учреждениями, как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, KfW, Северная экологическая финансовая корпорация и Группа Всемирного банка. Участниками E5P являются ЕС и США, а также Армения, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швеция, Украина и Беларусь.-0-