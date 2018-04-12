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Беларусь заинтересована в расширении промышленной кооперации с Ярославской областью - Кобяков

Экономика 12.04.2018 | 15:50
Во время встречи
Во время встречи

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении промышленной кооперации с Ярославской областью России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кооперационное сотрудничество между Беларусью и Ярославской областью может быть гораздо более глубоким и широким", - считает Андрей Кобяков. Сегодня 70% двигателей в технике Минского автомобильного завода - ярославского производства. Кроме того, двигатели из Ярославля востребованы на "Гомсельмаше". "Это традиционное направление, думаю, у нас есть возможности для его расширения. Конечно, мы хотели бы, чтобы ярославские двигатели были еще более конкурентными и дешевыми, соответствовали всем самым современным мировым и европейским экологическим стандартам, чтобы наша техника без каких-либо осложнений или ограничений двигалась по всему евразийскому континенту", - отметил премьер-министр. Перспективы для расширения сотрудничества есть и в сфере станкостроения.

Андрей Кобяков
Андрей Кобяков

Беларусь готова предложить Ярославской области широкий спектр городской пассажирской техники: автобусы (в том числе на газомоторном топливе), троллейбусы, трамваи, электробусы. Андрей Кобяков обратил внимание, что белорусскими электробусами уже заинтересовались Москва, Санкт-Петербург, другие крупные российские города, столицы стран СНГ, Сербия и другие.

По оценке премьер-министра, хорошие перспективы для взаимодействия есть в строительной отрасли и сфере ЖКХ. "У нас сложилась хорошая практика строительства так называемых белорусских кварталов в российских регионах - это Смоленская, Калужская, Псковская, Калининградская области, где мы строили жилье, социальные объекты (школы, больницы). Мы готовы с такими предложениями участвовать в проектах и в Ярославской области", - заявил Андрей Кобяков.

Беларусь также готова поделиться с российским регионом передовыми технологиями в агропромышленном комплексе. Речь идет о развитии семеноводства, племенного животноводства, строительстве доильных залов, поставках широкой линейки сельскохозяйственной техники.

По словам Андрея Кобякова, Ярославская область является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. В предыдущем и нынешнем году наметился рост товарооборота, по итогам 2017 года товарооборот составил около $360 млн. "Тем не менее возможности и потенциал гораздо больше, чем прошлогодние объемы, - сказал премьер-министр. - Мы полагаем, что у нас есть направления, чтобы значительным образом увеличить цифры".

Дмитрий Миронов подтвердил нацеленность Ярославской области на активизацию экономического взаимодействия с Беларусью. Результатом нынешнего визита в Беларусь должны стать новые соглашения о сотрудничестве, считает губернатор.-0-

Фото Николая Петрова

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Теги
Кобяков, регионы России, сотрудничество
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