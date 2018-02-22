Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЮНИДО - Мясникович

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с заместителем генерального директора ЮНИДО Хироши Кинийоши, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович подчеркнул большую заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с ЮНИДО. "Мы пока не являемся членами ВТО, у нас еще нет программы с МВФ. В этом плане сотрудничество в рамках организации ООН очень нужное и мы рассчитываем на поддержку ЮНИДО", - сказал председатель Совета Республики. По его мнению, это способствовало бы повышению эффективности интеграционных процессов. "Беларусь уделяет большое внимание вопросам, связанным с региональным сотрудничеством, в первую очередь в ЕАЭС", - добавил он.

Председатель Совета Республики высказался за повышение роли ЮНИДО в условиях глобальных интеграционных процессов. Он уверен, что ее возможности необходимо использовать в полном объеме.

На встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества ЮНИДО и Беларуси. Подчеркивалось, что для нее как для промышленно развитой страны приоритетом в инвестиционном и инновационном развитии является создание производств пятого, шестого технологических укладов.

Беларусь участвует в деятельности ЮНИДО с 1985 года. За время членства в ЮНИДО в стране был реализован ряд значимых совместных проектов, в том числе по совершенствованию инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, трансфера технологий. В 2013 году в Вене была подписана рамочная программа сотрудничества между белорусским правительством и ЮНИДО на 2013-2017 годы. Она представляет собой организационную основу расширения программной деятельности ЮНИДО в стране и определяет направления совместной работы с учетом приоритетов социально-экономического развития Беларуси.

В числе основных сфер взаимодействия выделены в том числе ресурсоэффективное и чистое производство, энергоэффективность, инновации, поощрение инвестиций и трансфер технологий, развитие малых и средних предприятий, укрепление агропродовольственного и автопромышленного секторов.-0-