Беларусь заинтересована в реализации совместных проектов с Акмолинской областью

Во время встречи. Фото с официального интернет-ресурса Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в реализации совместных с Акмолинской областью проектов в машиностроении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минского тракторного завода.

Представители крупнейших промышленных предприятий Беларуси во главе с министром промышленности Виталием Вовком 4-8 февраля посетили Казахстан. В Кокшетау белорусская делегация встретилась с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным, где стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Во время деловой встречи Виталий Вовк выразил заинтересованность в развитии партнерских отношений с Акмолинской областью. В частности, в реализации совместных проектов сфере машиностроения. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития промышленной кооперации, производства новых видов техники, а также возможности использования белорусской пассажирской техники в Акмолинской области. Генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко, а также представители ОАО "МАЗ", "Бобруйскагромаш", "БелАЗ" и "Гомсельмаш" рассказали об особенностях производимой их предприятиями техники, возможностях ее сервисного обслуживания и поставок в Акмолинскую область.

Также в рамках визита в Казахстан белорусская делегация обсудила развитие сотрудничества в сфере промышленной кооперации и машиностроения с министром по инвестициям и развитию Казахстана Женисом Касымбеком.

Генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко награжден почетным знаком за вклад в развитие сельского хозяйства Казахстана.-0-