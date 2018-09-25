Беларусь заинтересована в сотрудничестве со структурами Всемирного экономического форума - Щеткина

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в сотрудничестве со структурами Всемирного экономического форума. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина в Нью-Йорке во время встречи с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Берге Бренде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Встреча состоялась на полях саммита по устойчивому развитию, который проводит ВЭФ. "Марианна Щеткина выразила благодарность организаторам за приглашение и подключение ВЭФ к работе по продвижению Целей устойчивого развития. Она подчеркнула заинтересованность белорусской стороны в развитии взаимодействия с ВЭФ в сфере достижения глобальных целей и по иным направлениям работы организации", - отметили в пресс-службе.

Вице-спикер провела еще ряд встреч, в том числе с главой Фонда социального предпринимательства Шваба Хильдой Шваб. Заместитель председателя Совета Республики обсудила с ней организацию премии "Социальный предприниматель года". Кроме того, Марианна Щеткина провела переговоры с членом исполнительного совета ВЭФ Терри Тойотой. "Обозначен интерес Беларуси к проведению совместных исследований по актуальным вопросам экономической политики, по включению Беларуси в Индекс глобальной конкурентоспособности ВЭФ", - проинформировали в пресс-службе Совета Республики.

В ходе беседы с исполнительным директором Международного торгового центра (МТЦ) Аранчей Гонсалез вице-спикер отметила готовность Беларуси подключиться к инициативе центра по повышению предпринимательской активности женщин, в том числе с ориентацией на внешнюю торговлю. "МТЦ было предложено рассмотреть возможность проведения в Беларуси обучающего семинара для белорусских женщин-предпринимателей по пользованию базами данных и информационными ресурсами этой организации", - рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.

Саммит ВЭФ по устойчивому развитию проходит в Нью-Йорке 24-25 сентября. Форум приурочен к открытию 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь приглашена на него впервые.

Марианна Щеткина приняла участие в сессии саммита, посвященной созданию устойчивых рынков, в дискуссии по вопросам развития гендерного паритета. Кроме того, вице-спикер во время круглого стола представила информацию о работе, которую проводит Беларусь по достижению ЦУР, в том числе по вопросам гендерного равенства.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - это неправительственная организация, которая объединяет более 1 тыс. компаний и корпораций. Ее штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария). ВЭФ выступает организатором ежегодного экономического форума в Давосе. К участию в нем приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики и журналисты.-0-

Фото Совета Республики