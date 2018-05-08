Беларусь заинтересована в совместных с Японией проектах в сфере меднауки и фармпромышленности - Малашко

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в совместных с Японией проектах в сфере медицинской науки и фармацевтической промышленности, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, который возглавил официальную делегацию белорусских деловых кругов на первом белорусско-японском экономическом форуме.

По словам министра, планируются встречи в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии, посещение предприятий, а также переговоры с руководством фармацевтических компаний Takeda Pharmaceuticals, Chukan Butsu, Shionogi Pharma и Ohno Pharma. Белорусская делегация посетит и городскую больницу NTT Medical Center Tokyo.

Представители белорусской фармотрасли планируют подписать меморандумы о сотрудничестве с японскими фармацевтическими компаниями. В перспективе это позволит реализовать совместные проекты по локализации на площадках белорусских фармпроизводителей наиболее востребованных для рынка страны лексредств из портфеля ведущих японских производителей. Не исключены и перспективы создания совместных либо иностранных предприятий с японским инвестиционным капиталом по производству лексредств.

Важнейшая часть деловой поездки - презентация инвестиционного потенциала Беларуси. Как подчеркнул Валерий Малашко, будут презентованы выгодные условия работы в индустриальном парке "Великий камень". Могилевская область представит проекты в сфере машиностроения, электромобилей и высокотехнологичного медицинского оборудования. Запланированы региональная встреча "Могилевская область - префектура Осака", контактно-кооперационная биржа, встречи в формате B2B. "Безусловно, мы планируем изучить перспективы сотрудничества с японскими компаниями в сферах информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизации и робототехники, производства электромобилей и автокомпонентов, инвестиционного сотрудничества", - сказал министр.

В состав белорусской делегации вошли представители Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова и Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. В мероприятиях форума примут участие также предприятия "Бабушкина крынка", "Бобруйский мясокомбинат", "Красный пищевик", представители Могилевского облпотребсоюза, СЭЗ "Могилев" и др. Участниками форума с японской стороны станут представители Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, Организации содействия развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), руководители ведущих японских компаний и организаций.

Форум, который состоится в Японии 9-11 мая, организован Министерством здравоохранения при поддержке посольства Беларуси в Японии, Могилевского облисполкома, Национального агентства инвестиций и приватизации, Организации содействия развитию внешней торговли Японии.-0-