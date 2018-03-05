Беларусь заинтересована в создании индийского инвесткластера в Оршанском районе

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании индийского инвестиционного кластера в Оршанском районе. Об этом сегодня шла речь на встрече в Минске председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рахманова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание возможностям участия индийских компаний в строительстве мультимодального промышленно-логистического комплекса в Болбасово Оршанского района Витебской области.

Беларусь, как подчеркивалось во время встречи, заинтересована в создании на его базе крупного индийского инвестиционного кластера для привлечения прямых иностранных инвестиций на реализацию проектов в области фармацевтики, машиностроения, текстильной промышленности, сельского хозяйства и др. "На данном этапе нам важно найти конкретных партнеров с индийской стороны для реализации проектов в Болбасово, и мы готовы обсуждать возможные варианты кооперации", - сказал Сергей Рахманов.

В ближайшее время в Совете Республики состоится совещание под руководством председателя верхней палаты Михаила Мясниковича, уполномоченного по сотрудничеству с Индией. Будут рассмотрены конкретные условия реализации запланированных в Оршанском районе проектов. "Мы заинтересованы в привлечении к их обсуждению представителей научного и делового сообщества, не только чтобы детально распланировать намеченные действия, но и эффективно выстроить общую стратегию развития сотрудничества с Индией по приоритетным направлениям", - добавил Сергей Рахманов.

Во время переговоров обсуждены также возможности двустороннего взаимодействия в сфере высоких технологий. "Беларусь имеет успешный опыт в этой области, и мы могли бы объединить усилия, развивать партнерство, в том числе по подготовке кадров для IT-индустрии", - отметил председатель комиссии.-0-