Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном - Мясникович

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Михаила Мясниковича, тех совместных сборочных производств, которые функционируют в Казахстане, недостаточно. "Может быть, нам необходимы какие-то взаимные меры государственной поддержки, определенные преференции, чтобы оказать поддержку на первом этапе", - сказал председатель Совета Республики. Он добавил, что этот вопрос необходимо проработать.

Сейчас в Казахстане функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования, в том числе производства ОАО "БелАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МАЗ", ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш".

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Фото Геннадия Жинкова