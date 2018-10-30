Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном - Мясникович

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Казахстана во главе с председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению Михаила Мясниковича, тех совместных сборочных производств, которые функционируют в Казахстане, недостаточно. "Может быть, нам необходимы какие-то взаимные меры государственной поддержки, определенные преференции, чтобы оказать поддержку на первом этапе", - сказал председатель Совета Республики. Он добавил, что этот вопрос необходимо проработать.
Сейчас в Казахстане функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования, в том числе производства ОАО "БелАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "МАЗ", ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш".
/Будет дополнено/.-0-
Фото Геннадия Жинкова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.405 BYN
|2.409 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.116 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.216 BYN
|3.225 BYN