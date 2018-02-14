14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании с Турцией совместных сборочных производств, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече в расширенном составе с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в создании сборочных производств белорусской техники в Турции и совместном продвижении продукции на рынки стран региона. Два крупных промышленных предприятия - "Гомсельмаш" и "Амкодор" - уже ведут работу с партнерами по созданию в Турции сборочных производств сельскохозяйственных комбайнов, а также строительной, коммунальной и иной специальной техники", - отметил Андрей Кобяков. Сейчас белорусская сторона ищет в Турции стратегического партнера для создания производства тракторов под маркой BELARUS.

Андрей Кобяков

Кроме того, есть перспективы для создания в Беларуси совместных производств автокомпонентов, мебели, бытовой техники, одежды и текстиля, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции.

По словам премьер-министра, Беларусь может стать для Турции плацдармом для выхода на рынок стран Евразийского экономического союза, для этого есть необходимая логистическая и промышленная инфраструктура, квалифицированные специалисты.-0-

Бинали Йылдырым (в центре)

Беларусь и Турция могут достичь товарооборота в $1,5 млрд - Кобяков Товарооборот Беларуси и Турции за последние 10 лет увеличился более чем в 5 раз и по итогам 2017 года вплотную приблизился к отметке в $1 млрд. "Тем не менее, нам еще есть над чем работать", - отметил Андрей Кобяков.

Кобяков предложил Йылдырыму обсудить создание в Беларуси банка с турецким капиталом "Нам необходимо оптимизировать логистику доставки грузов с проработкой новых транспортных маршрутов, обсудить создание банка с турецким капиталом в Беларуси", - считает Андрей Кобяков.