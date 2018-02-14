14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в создании с Турцией совместных сборочных производств, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече в расширенном составе с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы заинтересованы в создании сборочных производств белорусской техники в Турции и совместном продвижении продукции на рынки стран региона. Два крупных промышленных предприятия - "Гомсельмаш" и "Амкодор" - уже ведут работу с партнерами по созданию в Турции сборочных производств сельскохозяйственных комбайнов, а также строительной, коммунальной и иной специальной техники", - отметил Андрей Кобяков. Сейчас белорусская сторона ищет в Турции стратегического партнера для создания производства тракторов под маркой BELARUS.
Кроме того, есть перспективы для создания в Беларуси совместных производств автокомпонентов, мебели, бытовой техники, одежды и текстиля, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции.
По словам премьер-министра, Беларусь может стать для Турции плацдармом для выхода на рынок стран Евразийского экономического союза, для этого есть необходимая логистическая и промышленная инфраструктура, квалифицированные специалисты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN