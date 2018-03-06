Беларусь заинтересована в усилении международного сотрудничества в производстве электротранспорта

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии рынка электротранспорта и создает необходимые условия для реализации проектов в данной сфере. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов на встрече с представителями бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

В Беларуси налажен выпуск отечественного электробуса, который востребован как на внутреннем рынке, так и за рубежом. При содействии китайских экспертов белорусские ученые создали первый отечественный электромобиль, серьезные работы ведутся и в области производства гибридного автотранспорта.

"Для нас сегодня важно усилить международное сотрудничество в сфере производства электротранспорта, и мы готовы рассматривать различные варианты, - сказал Сергей Рахманов. - Думаю, в этой области у нас хорошие перспективы, в том числе с учетом возможности экспорта продукции на рынки стран ЕАЭС, в первую очередь Российской Федерации".

Сенатор рассказал о развитии в Беларуси ИТ-индустрии, а также на примере проектов "Умный город" о возможностях использования информационно-коммуникационных технологий для управления городскими службами и системами. "Возможно использование информационных технологий и применительно к электротранспорту. Мы можем обсудить эти вопросы", - отметил Сергей Рахманов.

В свою очередь начальник управления международного бизнеса ОАО "БНБ-Банк" Антон Слесарев позитивно оценил проводимую в Беларуси работу в области разработки и производства электротранспорта. По его словам, группа экспертов банка сегодня оценивает наиболее перспективные проекты в этой сфере для последующего финансирования.

По мнению главного менеджера по маркетингу компании COWI Оле Квейборг, Беларусь делает серьезные шаги для развития инфраструктуры. "У нас есть много общего, нам интересны ваши технологии, планы по дальнейшему развитию этого рынка", - сказал он.

Проект "Развитие рынка электрических транспортных услуг" планируется реализовать в технологическом парке "Могилев" с участием БНБ-Банка и немецкой компании COWI.-0-