Беларусь заинтересована в увеличении ежегодного финансирования со стороны ЕБРР до полумиллиарда евро

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко предлагает Европейскому банку реконструкции и развития подумать над увеличением ежегодного объема инвестиций банка в проекты, реализуемые в Беларуси, до полумиллиарда евро. Об этом вице-премьер сообщил сегодня на встрече с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, обе стороны должны быть удовлетворены, что объем операций ЕБРР в Беларуси в последние годы растет, есть очевидная динамика. В прошлом году мы приросли почти на 31% до 163 млн евро, в этом году идем примерно с таким же темпом и рассчитываем на 250 млн евро", - отметил Владимир Семашко. Вице-премьер напомнил, что несколько лет назад объем финансирования уже достигал 250 млн евро. "Поэтому мы должны думать, как двигаться к обороту в полмиллиарда евро и выше", - считает он.

Беларусь и ЕБРР реализуют ряд проектов в сфере ЖКХ, энергосбережения, экологии. По оценке Владимира Семашко, эти проекты продвигаются достаточно успешно, и Беларусь со своей стороны ускорит реализацию проектов по развитию систем водоснабжения и водоочистки. Он выразил признательность за то, что ЕБРР выделяет не только кредитные средства на выгодных условиях, но и грантовую поддержку. Белорусская сторона также рассчитывает на реализацию в партнерстве с ЕБРР проекта по реконструкции очистных сооружений Минска, финансирование этого проекта может составить более 160 млн евро (эта тема будет обсуждаться на встрече Алана Пию с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем).

Владимир Семашко подчеркнул особую важность реализуемых и планируемых проектов ЕБРР в сфере повышения энергоэффективности. Беларусь за последние 15 лет проделала большую работу в этом направлении и намерена продолжить снижение зависимости от импорта энергоносителей, пояснил вице-премьер.

В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня международной открытости страны. Банк с тех пор активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций и технической помощи в целях развития частного сектора, поддержки процессов приватизации и повышения устойчивости общественной инфраструктуры посредством коммерческих решений. Только в 2017 году ЕБРР выделил стране 163 млн евро в рамках 14 проектов. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны.-0-