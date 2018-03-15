Беларусь заинтересована внедрять финансовые инструменты поддержки зеленой экономики - Матусевич

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована внедрять финансовые инструменты поддержки зеленой экономики. Об этом сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич на семинаре "Увеличение масштаба зеленых инвестиций и финансирования в Республике Беларусь", организованном Минэкономики и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщили БЕЛТА в министерстве.

В Беларуси принят Национальный план действий по развитию зеленой экономики до 2020 года, причем страна стала второй в СНГ (после Казахстана), которая приняла такой документ на высоком уровне.

"В Программе социально-экономического развития на 2016-2020 годы прописано, что одним из приоритетных направлений развития Беларуси является внедрение в среднесрочной перспективе финансовых инструментов поддержки зеленой экономики - это зеленые облигации, банковское проектное финансирование, создание банка зеленых инвестиций и другое. Наконец, на стратегическом уровне курс на зеленую экономику закреплен в Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года и получит еще большую поддержку в новой стратегии - до 2035 года, разработка которой, как планируется, будет во многом основана на имплементации Целей устойчивого развития ООН", - сказал Дмитрий Матусевич.

Закономерным результатом этих мер станут повышение производительности и конкурентоспособности белорусских производителей на мировых рынках, более эффективное управление природным капиталом, более высокое экологическое качество жизни, устойчивость и жизнеспособность экосистемы и экономики.

"Беларусь заинтересована в дальнейшем внедрении финансовых инструментов поддержки зеленой экономики, обеспечивающих привлечение более действенного и эффективного зеленого финансирования, как государственного, так и частного", - отметил Дмитрий Матусевич.

На семинаре был представлен Обзор зеленого финансирования в Беларуси, подготовленный под руководством Организации экономического сотрудничества и развития по проекту Европейского союза "Экологизация экономики стран "Восточного партнерства" (EaP GREEN) при поддержке Европейской союза.

Участники семинара обсудили необходимые инициативы и изменения, которые могут способствовать увеличению масштаба зеленого финансирования.-0-