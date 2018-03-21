Беларусь занимает все больше ниш в импорте Грузии - посол

21 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь занимает все больше ниш в грузинском импорте. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.

По его словам, только за последние год-полтора товарная номенклатура поставляемой в Грузию белорусской продукции значительно расширилась. "Если раньше мы поставляли продукцию по 200 позициям, то сегодня на уровне четырех знаков товарной номенклатуры их уже более 300", - отметил дипломат.

В поставляемых в Грузию белорусских товарах представлены почти все секторы экономики. В частности, сельскохозяйственная продукция - от семенного картофеля до продуктов питания, сельхозмашиностроение, грузовые автомобили, лекарственные средства, мебель, нефтехимическая продукция - шины, синтетические нити, кабели.

Что касается продуктов питания, то на сегодняшний день в Грузии уже работают порядка десяти магазинов (две торговые сети), где продаются только продукты из Беларуси, начиная от хлеба и заканчивая ликеро-водочными изделиями. Продукция многих белорусских производителей присутствуют и в других сетях на рынке розничной торговли Грузии - Goodwill, Carrefour. Это не только продукты питания, но и, например, чулочно-носочные изделия, косметика.

"Мы в посольстве постоянно анализируем грузинский импорт из других стран. Грузия, кстати, установила режимы свободной торговли со странами СНГ, с ЕС, Турцией, а с 1 января этого года вступило в силу соглашение о свободной торговле Грузии с Китаем. Конечно, это создает в том числе и нам серьезную конкуренцию, - констатировал Михаил Мятликов. - Но вместе с тем, например, по молоку и сливкам (код ТНВЭД 0402) доля белорусской продукции в общем импорте Грузии составляет 15%, по сливочному маслу - 12%, сырам - около 9%, колбасным изделиям и мясной продукции - 20%. Это положительные примеры, и хочу сказать, что наша доля в импорте очень серьезная".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-