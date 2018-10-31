Беларусь заняла в рейтинге Doing Business 37-ю позицию

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла в рейтинге Doing Business-2019 ("Ведение бизнеса-2019") 37-ю позицию среди 190 государств, по которым проводится данное исследование. Соответствующие данные размещены на сайте Doing Business, сообщает БЕЛТА.

Согласно аналогичному отчету, опубликованному в прошлом году, страна занимала 38-е место. Таким образом, произошло повышение в рейтинге на одну позицию.

Лидер глобального рейтинга - Новая Зеландия, на втором месте - Сингапур. За ними следуют Дания, Гонконг (Китай), Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония. Среди стран постсоветского пространства самое высокое место занимает Грузия - 6-е.

В структуре исследуемых при составлении отчета "Ведение бизнеса-2019" сфер жизнедеятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси: "Регистрация предприятий" - 29-е место, "Получение разрешений на строительство" - 46-е; "Подключение к системе энергоснабжения" - 20-е; "Регистрация собственности" - 5-е; "Получение кредитов" - 85-е; "Защита миноритарных инвесторов" - 51-е; "Налогообложение" - 99-е; "Международная торговля" - 25-е; "Обеспечение исполнения контрактов" - 29-е; "Разрешение неплатежеспособности" - 72-е место.-0-