1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь завершила очередной выпуск еврооблигаций на $600 млн на 12 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

"По результатам встреч руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в еврооблигации Республики Беларусь в США (Нью-Йорк и Бостон) и Великобритании (Лондон) 28 февраля 2018 года завершено размещение очередного выпуска еврооблигаций Беларуси", - проинформировали в пресс-службе.

Выпуск объемом $600 млн на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых размещен по цене 100,0% от номинальной стоимости.

"Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения: благодаря эффективности проводимой правительством Беларуси макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности республики по результатам торгов удалось разместить гособлигации по рекордно низкой ставке в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций - 6,20% годовых", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом облигации размещены на длительный срок - 12 лет, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по госдолгу.

Пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более 190 международных инвесторов превысил $3 млрд, финальная книга составила $2,4 млрд.

В пресс-службе констатировали, что 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% - из Великобритании, 17% - стран континентальной Европы, 1% - из Азии.

Облигации размещены в формате "144А/Reg S" и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.

Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) - ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Юридическим консультантом Беларуси по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP. Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (консультант по белорусскому праву).

Как сообщалось, 15 февраля Беларусь начала road show евробондов в США и Европе. В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в объеме $1,4 млрд. Евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.-0-