Беларусь ждет положительного решения российской стороны по открытию поставок с молочных предприятий - Леонид Заяц

26 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь ждет положительного решения со стороны России по открытию поставок с более сорока молочных предприятий. Об этом сегодня заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы ждем положительного решения вопроса со стороны Российской Федерации по открытию предприятий", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время полностью либо частично закрыты поставки с 43 белорусских молочных предприятий. Леонид Заяц рассчитывает, что данный вопрос будет в скором времени снят. "Ждем, что быстро должно решиться. В ноябре", - сказал глава Минсельхозпрода.

Ранее вице-премьер Беларуси Михаил Русый прокомментировал ситуацию, связанную с тем, что десятки белорусских предприятий в той или иной степени сталкиваются с трудностями при поставках в Россию. "Есть единые правила игры для обеих сторон. Есть техрегламент. Он должен жестко выполняться. Дорожные карты есть, они наполнены, но по этим дорожным картам медленно движемся, - отметил он. - Мы договорились, что до конца года весь объем недопоставленной по нашим балансам на текущий год продукции будет отрегулирован и поставлен. Мы готовим предложения по видам и тем предприятиям, которые обеспечат данный объем. Это примерно 320 тыс. т в пересчете на молоко".

Кроме того, Беларусь и Россия во время V Форума регионов в первой половине октября текущего года подписали балансы о поставках продукции АПК на 2019 год. Беларусь в 2019 году планирует поставить в Россию около 320 тыс. т мясной продукции, или на 11% больше уровня 2018-го. Объемы поставок молочной продукции также вырастут - до 3,7 млн т, или на 2,6%.-0-