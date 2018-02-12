Беларусбанк до конца года направит Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" до конца года направит Br395 млн по указу об адресном субсидировании строительства жилья, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина, передает корреспондент БЕЛТА.

"С октября прошлого года Беларусбанк стал флагманом в предоставлении кредитов по указу №240. Сегодня уже оформлено более 4 тыс. договоров на сумму около Br190 млн", - отметила Светлана Кожекина. На 2018 год банком запланировано выделить на эти цели Br395 млн.

При этом зампредседателя правления банка пояснила, что больше всего кредитов по указу №240 получено в Брестской области.

Как сообщалось, в Беларуси 6 августа вступил в силу указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам.

В 2018 году кредитование нуждающихся по указу №240 предусмотрено Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком, Приорбанком, Белинвестбанком и Банком БелВЭБ. Всего в текущем году планируется освоить Br562 млн.-0-