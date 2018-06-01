1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк и Эксимбанк Словакии планируют расширять сферы сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского банка.

В пресс-службе отметили, что многолетнее деловое сотрудничество ОАО "АСБ Беларусбанк" и Эксимбанка Словацкой Республики активно развивается как в кредитно-финансовой, так и в страховой сферах. О возможностях дальнейшего укрепления деловых контактов шла речь на встрече руководства Беларусбанка со словацкими партнерами, которая состоялась на этой неделе в Минске.

"Наш банк предоставляет весь спектр финансовых услуг. Мы открыты для сотрудничества и готовы обсуждать любые идеи и инициативы, которые будут полезны и принесут выгоду как Беларуси, так и Словакии. Мы заинтересованы в диверсификации бизнес-контактов", - подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.

По его словам, Беларусбанк заинтересован как в организации межбанковских займов под страховое покрытие Эксимбанка, так и в непосредственном финансировании со стороны словацких партнеров, в том числе и торгового финансирования.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в кредитно-инвестиционной сфере, по линии малого и среднего бизнеса и выразили готовность определить реальные проекты на ближайшую перспективу.

"В целом результатом многолетнего плодотворного двустороннего взаимодействия стала реализация 17 проектов под страховое покрытие Эксимбанка Словакии в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность на общую сумму 33 млн евро. И это не предел", - подчеркнули в пресс-службе.-0-