Беларусбанк направил в I полугодии Br565 млн на кредитование малого и среднего бизнеса

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в январе-июне 2018 года направил на кредитование малого и среднего бизнеса Br565 млн, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

"Поддержка инициатив малого и среднего бизнеса - одна из стратегических задач Беларусбанка. Сегодня учреждение оказывает всестороннюю помощь развитию данного сектора экономики в стране. В рамках программы поддержки субъектов МСБ банк профинансировал более 4 тыс. проектов. Важно делать акцент на поддержку малых и средних предприятий, которые быстро адаптируются к меняющимся экономическим условиям и способны быстро переформатировать свой бизнес, создавать рабочие места. Приоритетом остается создание лояльных условий и предоставление доступных кредитных ресурсов, что послужит успешному развитию собственного бизнеса", - рассказали в отделе коммуникаций.

С целью расширения участия предпринимательства в реальном секторе экономики, различных сферах деятельности населения в Беларусбанке успешно работает партнерская программа "МОСТ", рассчитанная для сегмента B2B. На регулярной основе ведется активная работа по расширению партнерской базы, которая насчитывает уже более 900 субъектов хозяйствования. В первом полугодии по программе "МОСТ" выдано кредитных средств на сумму почти Br120 млн.

В настоящее время для субъектов малого и среднего бизнеса банк предлагает кредитные продукты с процентной ставкой от 5% до 11% годовых в белорусских рублях и от 7% до 8 % годовых в иностранной валюте.

"В Беларусбанке убеждены, что малый и средний бизнес страны потенциально способен взять на себя роль основного драйвера экономического роста, привести к появлению компаний, которые могут завоевать лидирующие позиции не только на территории нашего государства. Важно только помочь раскрыться этому потенциалу", - резюмировали в отделе коммуникаций.-0-