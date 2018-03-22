Беларусбанк планирует обеспечивать обслуживание платежных карт UnionPay в Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" и UnionPay International заключили соглашение об организации обслуживания платежных карт UnionPay на территории Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Беларусбанк и крупнейшая мировая платежная система China UnionPay (КНР) в лице своей дочерней компании UnionPay International заключили партнерское соглашение об организации обслуживания платежных карт UnionPay на территории Беларуси в торговых и сервисных предприятиях, находящихся на эквайринговом обслуживании в банке", - пояснили в пресс-службе. Планируется, что проект будет реализован в течение 2019 года.

Церемония подписания состоялось 22 марта 2018 года в головном офисе компании в Шанхае. С белорусской стороны свою подпись под документом поставила заместитель председателя правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Светлана Кожекина, с китайской - главный исполнительный директор - президент компании UnionPay International Цай Цзяньбо.

Светлана Кожекина отметила, что это важный этап в развитии сотрудничества между Беларусбанком и China UnionPay, подтверждающий высокий уровень взаимного доверия и признание китайской стороной ведущего и старейшего коммерческого банка Беларуси в качестве основного партнера на белорусском рынке.

"Документ в полной мере отвечает духу достигнутых договоренностей между Беларусью и Китаем. Реализация данного соглашения выступит одним из катализаторов притока китайских туристов в нашу страну, которым есть что предложить. И в целом соглашение призвано способствовать развитию контактов наших стран", - подчеркнули в пресс-службе банка.

В церемонии подписания принял участие генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель.

В настоящее время в большинстве стран Европы существует эквайринг карт UnionPay.

UnionPay International - дочерняя компания China UnionPay Co., Ltd., занимается обеспечением эмиссии и эквайринга карт UnionPay за пределами Китая, а также процессингом и расчетами по международным транзакциям с использованием банковских платежных карт UnionPay и оказанием соответствующих услуг деловым партнерам.-0-