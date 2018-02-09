9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупреждает о ложных аккаунтах банка в Instagram, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.
"В социальной сети Instagram действуют ложные аккаунты, схожие по наименованию и символике с официальным аккаунтом Беларусбанка. Они предлагают клиенту отправить фото лицевой стороны банковской платежной карты для пополнения карт-счета на сумму от Br5 до Br100. Беларусбанк не имеет никакого отношения к указанным аккаунтам и информации, размещенной в них", - проинформировали в пресс-службе.
В банке напомнили, что номер карты, срок ее действия, код безопасности на оборотной стороне являются конфиденциальной информацией, которая может быть использована мошенниками в корыстных целях.
Официальный аккаунт ОАО "АСБ Беларусбанк" в социальной сети Instagram -
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