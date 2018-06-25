Беларусбанк с начала года направил на кредитование малого и среднего бизнеса почти Br500 млн

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с начала года направило на кредитование малого и среднего бизнеса почти Br500 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе банка.

В пресс-службе отметили, что Беларусбанк за период действия программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса профинансировал около 4 тыс. проектов. Только с начала этого года на кредитование направлено около Br500 млн.

"Банк оказывает всестороннюю поддержку развитию малого и среднего бизнеса в стране. Малый и средний бизнес был и остается наиболее массовым, гибким и динамично развивающимся сегментом экономики. Он способен повысить конкурентоспособность и эффективность белорусской экономики", - сказал заместитель председателя правления банка Александр Поливко. По его словам, здесь очевидна социальная составляющая: новые рабочие места, снижение уровня безработицы, создание устойчивого среднего класса, рост дохода бюджета на всех уровнях.

"Можно достоверно утверждать, что банк имеет огромный опыт взаимодействия с корпоративными клиентами, в том числе с предприятиями малого и среднего бизнеса всех форм собственности. К слову, за прошлый год на кредитование МСБ банком направлено порядка Br700 млн. Банк и далее планирует наращивать свое присутствие на этом рынке путем расширения и совершенствования наших продуктов и услуг, поддерживать частную инициативу, помогать тем, кто хочет и может работать", - подчеркнул зампред.

Александр Поливко пояснил, что привлечь клиента можно не только процентными ставками, важен комплексный подход - репутация банка, доступность услуг, простота получения кредита, прозрачность бизнеса. "Важно, что взаимодействие с клиентом происходит по принципу одного окна. Это повышает качество и оперативность обслуживания, что очень важно для людей, которые ценят время. Учитывая динамику банковских процессов, ОАО "АСБ Беларусбанк" и предприятия банковского холдинга готовы представить малому и среднему бизнесу полный комплекс востребованных рынком услуг, применяя конкурентную тарифную и процентную политику", - заявил он.

Банк предлагает для субъектов малого и среднего бизнеса кредитные продукты на цели инвестиционной, инновационной и текущей деятельности.

Повышение качества обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач банка согласно утвержденной стратегии развития ОАО "АСБ Беларусбанк" на 2018-2020 годы. Поддержка клиентов МСБ будет осуществляться за счет расширения доступа к финансированию, модернизации линейки банковских продуктов (услуг), сопровождения бизнеса, комплексного обслуживания посредством перекрестной продажи продуктов, в том числе предоставляемых предприятиями банковского холдинга.-0-