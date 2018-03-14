Беларусбанк с начала года заключил более 2,1 тыс. кредитных договоров по адресному субсидированию жилья

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,1 тыс. кредитных договоров заключено по адресному субсидированию жилья с начала года в ОАО "АСБ Беларусбанк", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

За два с небольшим месяца текущего года заключено около 2,3 тыс. кредитных договоров с адресным субсидированием, более 2,1 тыс. из которых - Беларусбанком.

"Такие впечатляющие результаты подтверждают, что жилищное кредитование для банка традиционно сохраняет приоритетное направление. Таким образом, банк во взаимодействии с государственными органами до конца года выполнит свои обязательства по направлению Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья", - отметила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

В целом с начала реализации указа №240 и внедрения нового способа оказания государственной поддержки в улучшении жилищных условий - кредитования с адресным субсидированием - Беларусбанк заключил с гражданами более 4 тыс. кредитных договоров.

Как сообщалось, в Беларуси 6 августа 2017 года вступил в силу указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам.

В 2018 году кредитование нуждающихся по указу №240 предусмотрено Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком, Приорбанком, Белинвестбанком и Банком БелВЭБ. Всего в текущем году планируется освоить Br562 млн.-0-