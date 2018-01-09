Беларусбанк снизил ставку по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" снизило ставку по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Беларусбанк продолжает активно участвовать в реализации указа №240. Мы рады проинформировать своих клиентов, что с 5 января 2018 года по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья процентная ставка снижена до ставки рефинансирования Национального банка в течение первых 24 месяцев со дня, следующего за днем заключения кредитного договора", - сообщила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

В банке подчеркнули, что такой позитивный шаг в очередной раз подтверждает, что жилищное кредитование для Беларусбанка традиционно сохраняет свое приоритетное направление.

Уже более 2,7 тыс. граждан по всей стране обратились в учреждения ОАО "АСБ Беларусбанк" за получением кредита на строительство недвижимости с адресным субсидированием.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте банка или позвонив в контакт-центр по телефону 147.

В Беларуси 6 августа вступил в силу указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам.-0-