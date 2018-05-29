Беларусбанк в 2017 году более чем на 30% увеличил объемы кредитования МСП

29 мая, Мир /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" в 2017 году более чем на 30% увеличило объемы кредитования малого и среднего предпринимательства, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя правления банка Александр Поливко во время Дня финансовых институтов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поддержка малого и среднего бизнеса стала для нас особенно актуальной с того момента, когда наш банк начал диверсификацию портфеля. Когда создали Банк развития и передали ему на реализацию госпрограммы, наша роль в этой части начала меняться. Чтобы не растерять бизнес, мы должны были диверсифицировать и клиентскую базу, и портфель по нашим кредитам. И одним из ключевых направлений стали программы поддержки малого и среднего бизнеса. По итогам 2017 года более чем на 30% рост в этом сегменте, на сегодняшний день в кредитном портфеле банка по МСБ порядка Br700 млн", - рассказал Александр Поливко.

Он добавил, что банк принимает участие в реализации ряда крупных инвестпроектов в Беларуси, в том числе в строительстве Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей, в модернизации Мозырьского НПЗ и "Нафтана". "Кроме того, сейчас у нас в стадии готовности свыше 50% находится проект по Миорскому металлопрокатному заводу. Это очень крупный проект", - отметил исполняющий обязанности председателя правления банка.

Также Александр Поливко напомнил, что Беларусбанк совместно с международными финансовыми институтами планирует участвовать в реализации крупных инвестпроектов в сфере энергетики.

День финансовых институтов, который прошел сегодня в Мирском замке, был приурочен к выходу финансовой отчетности по международным стандартам за 2017 год. Основная цель мероприятия - довести до иностранных партнеров и клиентов информацию об итогах деятельности банка за прошлый год, предоставить возможность в свободном формате обсудить насущные вопросы.

"День финансовых институтов Беларусбанка проводится впервые в истории. Его основная цель - содействие развитию деятельности банка на международной арене. Иностранные партнеры получили исчерпывающую информацию об общей макроэкономической ситуации в стране, текущем состоянии банковского сектора, а также об основных показателях деятельности банка за минувший год и планах на будущее. Мы убеждены, что данное событие будет содействовать поддержанию высокого имиджа банка в международных кругах и окажет положительное влияние на дальнейшее плодотворное сотрудничество с зарубежными финансовыми институтами", - подчеркнул Александр Поливко.

Всего в мероприятии приняли участие около 80 представителей финансовых институтов и страховых компаний, в том числе из Германии, России, Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Польши, Китая, Словении, Финляндии, а также Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка.-0-